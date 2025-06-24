العثور على جثة غريق في نهر النيل

الوكيل الإخباري- تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية من انتشال جثة غريق من نهر النيل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

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كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً بوجود جثة طافية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة المصرية ، التي تولت التحقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.