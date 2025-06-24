العثور على جثة غريق في نهر النيل

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً بوجود جثة طافية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، حيث تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة المصرية ، التي تولت التحقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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