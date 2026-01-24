العثور على جثث ركاب الطائرة المنكوبة في إندونيسيا - صور

وكانت الطائرة، من طراز ATR 42-500 والمملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، قد فقدت الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت أثناء تحليقها قرب منطقة ماروس. وعلى متنها 10 أشخاص، بينهم 7 من أفراد الطاقم و3 موظفين من وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، التي استأجرت الطائرة لتنفيذ مهام مراقبة جوية لمصائد الأسماك.
وقال مسؤول الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية آندي سلطان إن فرق البحث عثرت على الجثتين الأخيرتين في وقت مبكر اليوم، مؤكداً اكتمال انتشال الضحايا.
وأضافت الوكالة أن حطام الطائرة وُجد متناثراً في عدة مواقع حول جبل بولوساراونغ بمنطقة ماروس، على بعد نحو 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.
