العثور على جثث ركاب الطائرة المنكوبة في إندونيسيا - صور

العثور على حطام الطائرة
 
السبت، 24-01-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، يوم الجمعة، العثور على جثث جميع ركاب طائرة مراقبة أنشطة الصيد التي فُقدت في مقاطعة سولاويسي الجنوبية مطلع الأسبوع.

وكانت الطائرة، من طراز ATR 42-500 والمملوكة لمجموعة إندونيسيا للنقل الجوي، قد فقدت الاتصال ببرج المراقبة يوم السبت أثناء تحليقها قرب منطقة ماروس. وعلى متنها 10 أشخاص، بينهم 7 من أفراد الطاقم و3 موظفين من وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية، التي استأجرت الطائرة لتنفيذ مهام مراقبة جوية لمصائد الأسماك.


وقال مسؤول الإنقاذ في سولاويسي الجنوبية آندي سلطان إن فرق البحث عثرت على الجثتين الأخيرتين في وقت مبكر اليوم، مؤكداً اكتمال انتشال الضحايا.


وأضافت الوكالة أن حطام الطائرة وُجد متناثراً في عدة مواقع حول جبل بولوساراونغ بمنطقة ماروس، على بعد نحو 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.

 

