الإثنين 2026-06-01 11:05 ص

العثور على خبيئة أثرية نادرة وفريدة بقلب منطقة شعبية في مصر

العثور على خبيئة أثرية نادرة وفريدة بقلب منطقة شعبية في مصر
تعبيرية
 
الإثنين، 01-06-2026 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   نجحت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار في العثور على أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة "بانحسي" وذلك ضمن أعمال الحفائر الجارية بجبانة هليوبوليس العريقة.

اضافة اعلان

 

ووصفت وزارة السياحة والآثار المصرية الاكتشاف الأثري الجديد بأنه "خبيئة أثرية فريدة" تضم مجموعة متميزة من اللقى الجنائزية النادرة، من بينها أقراط معدنية يرجح أنها مصنوعة من الذهب، وعدد من التمائم والجعارين الرمزية.

وقال وزير السياحة والآثار شريف فتحي إن هذا الاكتشاف يعكس نجاح البعثات الأثرية المصرية في إعادة قراءة التاريخ الحضاري لمدينة هليوبوليس، إحدى أقدم وأهم المدن الدينية في العالم القديم.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن المكتشفات الجديدة تقدم صورة أدق عن طبيعة الحياة والممارسات الجنائزية لسكان المنطقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي أن أعمال التنقيب أسفرت عن العثور على دفنة مشيدة من الطوب اللبن، وبداخلها بقايا عظام آدمية.

وأوضح أنه باستكمال الحفر أسفلها تم الكشف عن الخبيئة متضمنة: مرآة نحاسية وثلاث مكاحل اثنتان من مرمر الألباستر وواحدة من حجر الأوبسديان الأسود النادر، وإناءان من الفيانس بلون أزرق فاتح، أحدهما يحتوي على ستة جعارين رمزية، من بينها جعرانان محاطان بإطار معدني أصفر يرجح أنه من الذهب.

كما تضمنت الخبيئة تمائم من الفيانس بأشكال رمزية، وأحجار كريمة من عقيق أحمر وأخضر لازوردي، بعضها محاط بإطار معدني أصفر، وخمسة أزواج من الأقراط المعدنية الصفراء بأحجام مختلفة.

ويقع الاكتشاف ضمن جبانة هليوبوليس العظيمة المركز الديني الرئيسي لعبادة إله الشمس "رع" في مصر القديمة، وتعد جبانة "بانحسي" سجلا أثريا حيا يوثق استخدام المنطقة للدفن عبر مراحل تاريخية متعددة، بدءا من العصور المتأخرة مرورا بالعصر الروماني وصولا إلى العصور المسيحية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال كيف تنسقين الملابس الملونة بأسلوب أنيق في صيف 2026؟

تشير دراسات علمية حديثة إلى أن القهوة قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية المحتملة عند تناولها باعتدال، بدءاً من دعم صحة القلب وصولاً إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي. وبحسب موقع Verywell

طب وصحة فوائد صحية محتملة للقهوة.. تعرفوا عليها!

الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

عربي ودولي الكونغو تواجه إيبولا .. مؤشرات تعافٍ وتحذيرات من انتشار عالمي

09

فيديو منوع عصير المغنيسيوم الطبيعي لرفع الطاقة وتحسين النوم وصحة القلب

انستغرام

تكنولوجيا لفيديو عالي الدقة على "انستغرام".. إليك الخطوات

6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

عربي ودولي 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ب

اقتصاد محلي السيارات تتصدر صادرات الزرقاء التجارية بقيمة تقارب 32 مليون دينار أيار الماضي

طبياً، يُطلق العلماء على هذه الحالة اسم "صداع المحفز البارد". وتحدث نتيجة التبريد السريع لسقف الفم أو مؤخرة الحلق، مما يتسبب بانقباض الأوعية الدموية فجأة، قبل أن تُجبر على التمدد مجدداً لاستعادة تدفق

طب وصحة لماذا يسبب تناول الآيس كريم صداعاً حاداً في الوجه؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 