 
الإثنين 2024-09-23 09:43 ص
 
 

العثور على رسالة عمرها 200 عام تركها عالم آثار في زجاجة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   عثر فريق من المتطوعين في أعمال التنقيب في موقع أثري شمال فرنسا على رسالة عمرها 200 عام في زجاجة.

اضافة اعلان


ووجد الفريق القارورة مع الرسالة بداخلها، والتي ما تزال ملفوفة بدقة في الداخل، مدفونة في وعاء في قرية غالية (نسبة إلى الغال) القديمة التي كانوا يستكشفونها.


وتمت كتابة الرسالة بواسطة عالم الآثار بي جي فيريت، الذي كتب أنه نظم حفريات في موقع Cité de Limes في يناير 1825، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".


وجاء في الرسالة: "قام بي جي فيريت، وهو من مواليد دييب وعضو في العديد من الجمعيات الفكرية، بإجراء حفريات هنا في يناير 1825. يواصل تحقيقاته في هذه المنطقة الشاسعة المعروفة باسم Cité de Limes أو معسكر قيصر".


ونشرت المدينة التي دعمت الحفريات الواقعة في منطقة نورماندي، صورة للآثار على صفحتها على "فيسبوك".


وقال غيوم بلونديل، رئيس الخدمة الأثرية في الاتحاد الأوروبي، للصحيفة: "كانت لحظة سحرية تمامًا. كنا نعلم أنه كانت هناك حفريات هنا في الماضي، ولكن العثور على هذه الرسالة التي تعود إلى 200 عام .. كان مفاجأة بالكامل".


مضيفًا: "في بعض الأحيان ترى هذه الكبسولات الزمنية التي يتركها النجارون وراءهم عندما يبنون المنازل. لكن هذا نادر جدًا في علم الآثار. ويفضل معظم علماء الآثار الاعتقاد بأنه لن يأتي أحد بعدهم لأنهم قاموا بكل العمل".


وأكدت السجلات البلدية أن فيريت أجرى أول حفر في الموقع قبل 200 عام.


وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أقدم رسالة في زجاجة تم العثور عليها على الإطلاق كان عمرها 131 عامًا و223 يومًا عندما تم اكتشافها، حيث عثر الأستراليان تونيا وكيم إيلمان على الرسالة في 21 يناير 2018، في جزيرة ويدج، أستراليا.


وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن قبطان سفينة ألماني ألقى الزجاجة في البحر في 12 يونيو 1886، مع رسالة مكتوبة بالحبر، تحتوي على إحداثيات السفينة وتفاصيلها، بما في ذلك أوقات المغادرة والوصول.


وإذا تم التحقق الآن من صحة رسالة فيريت التي يبلغ عمرها 200 عام، فإنها ستكون أقدم رسالة في زجاجة يتم العثور عليها على الإطلاق.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال ألوان أحمر الشفاه العصرية لخريف 2024

تعبيرية

خاص بالوكيل لا إصابات بحريق "كوشوك وزيوت" قرب مستشفى البشير (فيديو)

تعبيرية

المرأة والجمال زيت الزعتر... مكون طبيعي متعدد الفوائد لبشرة أكثر صحة وإشراقاً

جانب من تدمير الطائرات المسيرة

عربي ودولي فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بطائرات مسيرة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

خاص بالوكيل التعليم العالي عن إعلان نتائج القبول الموحد: نسابق الليل بالنهار

ف

فلسطين عملية جراحية لضحى الفلسطينية في الإمارات تسترد بها حياتها بعد استعادة سمعها

تعبيرية

أخبار محلية معاصر الزيتون الأردنية تعلن جاهزيتها لاستقبال الموسم الشهر المقبل

بالونات النفايات المرسلة من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

عربي ودولي هل تنشب حرب بين الكوريتين بسبب أكياس النفايات ؟



 


الأكثر مشاهدة