العثور على طفل تركي بعد ليلة قضاها في غابة

وقالت تقارير تركية محلية، إن رسول ابن الـ12 عاما، لم يتعرض لأي أذى بعد أن أمضى ليلته في الغابة.
ومع ذلك، خضع الفتى لفحوص طبية في المستشفى للتحقق من سلامته، قبل أن يعود إلى منزله الذي غادره غاضبا.
وتلقى الفتى هدية من مختار القرية، واحتفت به والدته بعد أن عاشت عائلته قلقا من أن يلاقي مصيراً مروعاً على غرار حادثة فقدان الطفلة نارين غوران التي صدمت السكان.
يذكر أن "رسول" خرج من منزله في قرية "بينار باشي" في منطقة "ايزيني" في ولاية " تشاناك كالي" القريبة من إسطنبول، غاضبا من والدته منذ أول أمس الإثنين، بعدما وبخته بشدة بسبب إتلاف جزء من حقيبته في أول يوم دوام مدرسي في البلاد.
وظهر الفتى في مقطع فيديو لكاميرا مراقبة، وهو يغادر القرية، ليتتبع رجال البحث الطريق الذي سلكه.
وسبق للفتى رسول أن غادر منزل أسرته في حادثة مشابهة أخيرا، قبل أن تعثر عليه الأسرة في القرية، دون الحاجة لإبلاغ الشرطة.
لكن حوادث الاختفاء والتغيب باتت تثير القلق بشكل سريع لدى الأهالي، بعد أن عاشت ملايين الأسر التركية تفاصيل حادثة اختفاء الطفلة نارين غوران، 8 سنوات، والتي تبين أنها قتلت وأخفيت جثتها في منطقة ريفية جنوب البلاد بعد 19 يوما من البحث الواسع.
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