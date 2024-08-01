العثور على مدينة تاريخية تحت الأرض في تركيا

وبلغ مجموع ما اكتُشف إلى اليوم أكثر من خمسين قاعة، متصلة بنفق يبلغ طوله 120 متراً.
وزُيِّنَت جدران بعضها برسوم غامضة، من بينها حصان منمق ونجوم ثمانية وأشجار ويد شخص بالغ.
وقال المسؤول عن مكاتب الحفظ والتفتيش في بلدية مديات مروان ياوز: "حفرنا أكثر من 8200 متر مربع من مساحة إجمالية تقدر بـ900 ألف متر مربع، ما يجعلها أكبر مدينة تحت الأرض في الأناضول وربما حتى في العالم".
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