العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

ووفقا للسلطات، فإن إجراءات التحقيق جارية لكشف ملابسات الحادثة، كما يعمل خبراء الطب الشرعي في الموقع لتحديد سبب الوفاة، ويباشر المحققون في استجواب الأشخاص المتواجدين والمحيطين بموقع الحادث.
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