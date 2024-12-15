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العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

لا
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 12:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية الجورجية، أنه عثر على 12 جثة بشرية في مطعم هندي يقع في منتجع غودوري، 11 منها تعود لأجانب.

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وأشارت السلطات إلى عدم وجود علامات للعنف على الجثامين، مضيفة أنه وفقا للمعلومات الأولية للمحققين، فقد تم تركيب مولد كهربائي في مكان مجاور للغرفة التي وجدت فيها الجثث، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن المطعم.

 

 وأوضحت السلطات أن الجثث الـ12، عثر عليها في غرفة نوم في الطابق الأول، ويعتقد أن المتوفين من العاملين في المطعم.

ووفقا للسلطات، فإن إجراءات التحقيق جارية لكشف ملابسات الحادثة، كما يعمل خبراء الطب الشرعي في الموقع لتحديد سبب الوفاة، ويباشر المحققون في استجواب الأشخاص المتواجدين والمحيطين بموقع الحادث.

 

لبنان 24

 

 

 

 

 

 
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