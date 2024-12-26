 
الخميس 2024-12-26 01:56 م
 

العثور على 250 سفينة غارقة فيها كنوز ثمينة قبالة الساحل البرتغالي

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تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 12:01 م

الوكيل الإخباري-   تم اكتشاف نحو 250 سفينة غارقة محملة بالذهب والفضة قبالة سواحل البرتغال، حيث تحتوي إحدى هذه السفن على ما يصل إلى 22 طناً من الذهب والفضة.

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وقال عالم الآثار البرتغالي ألكسندري مونتيرو : "نعلم أن حوالي 250 سفينة غارقة فيها كنوز لا تزال في قعر البحر".

وأشار إلى أنّه تمكن من وضع قاعدة بيانات سمحت له بالتعرف على معظم حوادث تحطم السفن في المياه البرتغالية قبالة سواحل ماديرا وجزر الأزور والقارة، وقد بلغ عددها منذ القرن السادس عشر حوالي 8620 حادثا بحريا.


أضاف :" أعرف أنه تقع في قعر البحر قبالة طروادة (شبه الجزيرة الواقعة جنوبي لشبونة) سفينة إسبانية Nossa Senhora do Rosаrio تعود إلى عام 1589. وأوضح مونتيرو قائلا:" أجرينا دراسة وعلمنا أن هناك 22 طنا من الذهب والفضة". 

 

لبنان 24

 

 

 
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