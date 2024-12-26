العثور على 250 سفينة غارقة فيها كنوز ثمينة قبالة الساحل البرتغالي

وأشار إلى أنّه تمكن من وضع قاعدة بيانات سمحت له بالتعرف على معظم حوادث تحطم السفن في المياه البرتغالية قبالة سواحل ماديرا وجزر الأزور والقارة، وقد بلغ عددها منذ القرن السادس عشر حوالي 8620 حادثا بحريا.
أضاف :" أعرف أنه تقع في قعر البحر قبالة طروادة (شبه الجزيرة الواقعة جنوبي لشبونة) سفينة إسبانية Nossa Senhora do Rosаrio تعود إلى عام 1589. وأوضح مونتيرو قائلا:" أجرينا دراسة وعلمنا أن هناك 22 طنا من الذهب والفضة".
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