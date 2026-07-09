الخميس 2026-07-09 01:53 م

العراق.. أب يقتل ابنه بسبب خلاف على الميراث

ب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 08:04 ص
الوكيل الإخباري-   أسفر خلاف على الإرث بين أب وابنه في العاصمة العراقية بغداد عن جريمة قتل صادمة، بعدما أطلق الأب النار على ابنه من بندقية صيد، ما أدى إلى وفاته على الفور.اضافة اعلان


ووقعت الحادثة في منطقة المعامير بجانب الكرخ، إثر نزاع على إرث أرض زراعية، قبل أن يتطور الخلاف إلى إطلاق نار، بحسب وسائل إعلام عراقية.

وألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على الأب، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتتكرر في العراق حوادث القتل العائلية بدوافع مختلفة، وسط مطالبات متواصلة بتشديد الرقابة على انتشار السلاح وحصره بيد الدولة للحد من هذه الجرائم.
 
 


gnews

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