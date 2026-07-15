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العراق.. القبض على متهم بجريمة ظلت غامضة 17 عامًا

شسي
تعبيرية
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت السلطات العراقية ملابسات جريمة اختطاف وقتل غامضة وقعت قبل 17 عامًا في محافظة ميسان، وراح ضحيتها سيدة.اضافة اعلان


وأعلنت قيادة شرطة ميسان العراقية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعد جهود استخبارية، حيث اعترف باختطاف الضحية وقتلها وإخفاء جثتها إثر رفض ذويها دفع فدية قدرها 20 ألف دولار.

وأُحيل المتهم إلى القضاء لمحاكمته وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد المقترنة بظروف مشددة.
 
 


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