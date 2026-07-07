العراق: جريمة مروعة بحق طبيبة تشعل الغضب - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرضت طبيبة التخدير العراقية فيروزة لاعتداء عنيف في بغداد، بعدما أقدم زوجها على سكب زيت مغلٍ عليها، ما تسبب بإصابتها بحروقٍ خطيرة وفقدان إحدى عينيها، وهي ترقد حالياً في المستشفى بحالة حرجة.



وبحسب المعلومات المتداولة، وقعت الحادثة في 5 تموز/يوليو، فيما أفادت تقارير غير رسمية بإلقاء القبض على المتهم أثناء محاولته مغادرة البلاد، دون صدور تأكيد رسمي من الجهات الأمنية العراقية أو القضائية.



وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤول عن الاعتداء.

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