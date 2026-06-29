العراق.. قتل شقيقه وحاول خداع الشرطة لكن خطأً واحدًا فضحه

وبدأت القضية ببلاغ عن اختفاء الضحية، قبل أن يبلغ شقيقه لاحقًا بالعثور على جثته في منطقة البترو بقضاء الزبير في العراق، وبجوارها رسالة تزعم أن الوفاة ناتجة عن حادث دهس.
وأظهرت الفحوصات الفنية تطابق خط الرسالة مع خط المبلّغ، الذي اعترف لاحقًا بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية.
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