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العراق.. قتل شقيقه وحاول خداع الشرطة لكن خطأً واحدًا فضحه

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تعبيرية
 
الإثنين، 29-06-2026 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت قيادة شرطة البصرة في العراق تفاصيل جريمة قتل حاول منفذها إخفاءها عبر الادعاء بأن شقيقه توفي في حادث دهس من قبل مجهول.

وبدأت القضية ببلاغ عن اختفاء الضحية، قبل أن يبلغ شقيقه لاحقًا بالعثور على جثته في منطقة البترو بقضاء الزبير في العراق، وبجوارها رسالة تزعم أن الوفاة ناتجة عن حادث دهس.

وأظهرت الفحوصات الفنية تطابق خط الرسالة مع خط المبلّغ، الذي اعترف لاحقًا بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية.

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كما ضبطت الشرطة العراقية السلاح المستخدم، وأحالت المتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

 
 


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