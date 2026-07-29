الأربعاء 2026-07-29 09:51 ص

العراق: هيئة النزاهة تضبط مليارات الدنانير في منزل مسؤول سابق - صورة

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تعبيرية
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة النزاهة العراقية ضبط مبلغ  "2.5 مليار دينار عراقي" داخل منزل مدير الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، إضافة إلى كشف ستة عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجته.

وأوضحت الهيئة أن المتهم موقوف وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضية تتعلق بصرف مستحقات مالية عبر صك مسحوب من مصرف الرافدين، قبل أن تكشف التحقيقات أن معاملة الصرف تضمنت وصولات وهمية.

وأضافت أن فريقها أحال محضر الضبط، متضمنًا الأموال والمضبوطات، إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

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