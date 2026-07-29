العراق: هيئة النزاهة تضبط مليارات الدنانير في منزل مسؤول سابق - صورة

وأوضحت الهيئة أن المتهم موقوف وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضية تتعلق بصرف مستحقات مالية عبر صك مسحوب من مصرف الرافدين، قبل أن تكشف التحقيقات أن معاملة الصرف تضمنت وصولات وهمية.
وأضافت أن فريقها أحال محضر الضبط، متضمنًا الأموال والمضبوطات، إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
"عصابة الفضة" في قبضة الأمن .. ضبط مئات العملات الأثرية بالعراق
-
جريمة مروعة في أميركا.. رجل يقتل أسرته كاملة وينهي حياته
-
قطة تبقى بجوار قبر صاحبتها منذ أشهر في تركيا - فيديو
-
وصفة منزلية فعالة لتنظيف المرايا والزجاج بسهولة
-
العثور على جثث 5 رضع داخل صناديق كرتونية في فرنسا
-
دجاج تكا مسالا.. الوصفة الهندية الأصلية خطوة بخطوة - فيديو
-
حريق كبير يندلع في أشهر فنادق طهران
-
حقيبة سيدة تستنفر عمال النظافة في تركيا - فيديو