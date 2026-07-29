العراق.. وفاة طبيب بصعقة كهربائية في يوم افتتاح عيادته

09:56 ص

الوكيل الإخباري- توفي الطبيب العراقي الحسين باسم عبد الحميد البدري إثر تعرضه لصعقة كهربائية، في حادثة مأساوية تزامنت مع اليوم الأول لافتتاح عيادته الطبية في مدينة الناصرية. اضافة اعلان





وأثارت وفاته حالة من الحزن في العراق، حيث نعاه أهله وأصدقاؤه، مستذكرين أخلاقه وسيرته الطيبة، بعدما رحل قبل أن يبدأ مشواره المهني ويحقق حلمه بافتتاح عيادته.









