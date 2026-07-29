العراق.. وفاة طبيب بصعقة كهربائية في يوم افتتاح عيادته

وأثارت وفاته حالة من الحزن في العراق، حيث نعاه أهله وأصدقاؤه، مستذكرين أخلاقه وسيرته الطيبة، بعدما رحل قبل أن يبدأ مشواره المهني ويحقق حلمه بافتتاح عيادته.
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