العيد على الأبواب! اكتشفي سر عجينة المعمول الطري لتحصلي على طعم لا يقاوم

المكونات:
دقيق الحلويات أو الدقيق الأبيض (ممكن مزجه مع السميد الناعم)
سميد ناعم
سمنة أو زبدة
خميرة فورية أو بيكنج باودر
سوائل (ماء أو حليب، مع إضافة ماء الزهر أو ماء الورد حسب الرغبة)
سكر وملح
تحضير المكونات الجافة: اخلطي الدقيق مع السميد والملح جيدًا في وعاء كبير.
إضافة السمنة أو الزبدة: سخني السمنة أو الزبدة قليلاً، ثم أضيفيها إلى الخليط الجاف واخلطي جيدًا بيديكِ حتى يصبح الخليط مثل الرمل.
إضافة السوائل: ذوبي الخميرة الفورية في الماء الدافئ (أو الحليب) وأضيفيها تدريجيًا إلى الخليط الجاف مع العجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتجانسة. إذا كانت العجينة جافة جدًا، أضيفي قليلًا من الماء أو الحليب.
الراحة: غطي العجينة واتركيها لتستريح لمدة 30 دقيقة على الأقل، وهذا يساعد العجينة على التماسك وتحسين قوامها.
السمنة السائلة: للحصول على عجينة طريّة، يُفضل استخدام السمنة السائلة لأنها تمنح المعمول قوامًا أخف.
الراحة الطويلة للعجينة: اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة أو أكثر لتحسين قوامها.
العجن المعتدل: تجنبي الإفراط في العجن لكي لا تصبح العجينة قاسية. عجني العجينة حتى تتجانس المكونات فقط.
التوزيع المتساوي للسمنة: تأكدي من توزيع السمنة جيدًا داخل العجينة لضمان تجانسها
سخني الفرن على 180 درجة مئوية.
ضعي المعمول في صينية مدهونة بالقليل من السمنة أو مغطاة بورق الزبدة.
اخبزي المعمول لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
اتركيه ليبرد قليلًا قبل نقله إلى طبق التقديم.
اختيار الحشوة: يمكن حشو المعمول بالتمر، الفستق، الجوز أو اللوز، أو مزيج من المكسرات. تأكدي من أن الحشوة جافة وغير سائلة.
رش السكر البودرة: بعد أن يبرد المعمول، قومي برشه بالسكر البودرة لإضافة لمسة حلوة.
التخزين: يمكن تخزين المعمول في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على طراوته.
باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على معمول عيد لذيذ وطري سيعجب الجميع!
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