الغزلان تغزو قرية أسكتلندية وتثير الفوضى

ووفق ما نشرته "ديلي ميل" الأربعاء، فقد تسبب سلوك السياح في تفاقم الوضع، حتى إن الغزلان أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الطعام الذي يُقدّم لها منهم بشكل خاطئ، وترفض البحث عن طعامها.
تسبب سلوك السياح في نزول الغزلان عن المرتفعات وتوجهها إلى وسط القرية، ما دفع المسؤولين نحو اعتماد برنامج لإعدامها لتقليص المشكلات التي أحدثتها، في ظل عدم جدوى استخدام السياج لإبعادها، إلى جانب تحذير السياح من تقديم الطعام والمشروبات إلى هذه "الغزلان الحمراء".
بدورهم، أشار السكان إلى أن سياراتهم تعرضت للتلف وحدائقهم تم إتلافها أيضاً، وأصبحت الغزلان أكثر عدوانية، حيث يقول السكان إنهم تعرضوا للمطاردة من قبل الغزلان، وهناك قلق متزايد بشأن خطر الإصابة بداء "لايم" من القراد الذي تحمله الحيوانات.
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