الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

الوكيل الإخباري-   في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، يُعد الفرن الكهربائي من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة. إليك طرق ذكية لتقليل الاستهلاك:

- استغلال السخونة المتبقية:
أطفئ الفرن قبل انتهاء وقت الطهي بـ5–7 دقائق، واترك الحرارة المتبقية تكمل النضج. يوفر هذا نحو 10% من الاستهلاك.
- تجنب فتح الباب المتكرر:
كل فتح يقلل الحرارة 20–30 درجة مئوية ويزيد استهلاك الكهرباء. استخدم الإضاءة الداخلية لمراقبة الطعام.
- اختيار أدوات الطهي المناسبة:
صوانٍ داكنة اللون تمتص الحرارة أسرع.
أواني معدنية خفيفة أفضل من السميكة.
حجم الأدوات يجب أن يناسب الفرن لتوزيع الحرارة بشكل متوازن، ما يقلل مدة التشغيل حتى 15%.

 

