الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

- استغلال السخونة المتبقية:
أطفئ الفرن قبل انتهاء وقت الطهي بـ5–7 دقائق، واترك الحرارة المتبقية تكمل النضج. يوفر هذا نحو 10% من الاستهلاك.
- تجنب فتح الباب المتكرر:
كل فتح يقلل الحرارة 20–30 درجة مئوية ويزيد استهلاك الكهرباء. استخدم الإضاءة الداخلية لمراقبة الطعام.
- اختيار أدوات الطهي المناسبة:
صوانٍ داكنة اللون تمتص الحرارة أسرع.
أواني معدنية خفيفة أفضل من السميكة.
حجم الأدوات يجب أن يناسب الفرن لتوزيع الحرارة بشكل متوازن، ما يقلل مدة التشغيل حتى 15%.
-
أخبار متعلقة
-
عملية إنقاذ تحبس الأنفاس لعاملي تنظيف نوافذ في أمريكا
-
ذعر بعد ظهور تماسيح في "الشرقية" بمصر (فيديو)
-
أول خريطة ثلاثية الأبعاد تغطي جميع مباني العالم
-
أيقظه في الوقت المناسب.. كلب ينقذ صاحبه من حريق في ألمانيا!
-
نهاية مأساوية لرجل دخل الكهف بحثاً عن كنز فخرج جثة هامدة في تركيا
-
اللص الخفي.. جهاز منزلي يستهلك كهرباء تعادل 65 ثلاجة
-
خلاف على الحلوى يحوّل زفاف هندياً إلى اشتباك عنيف بين العائلتين (فيديو)
-
محاولات إنقاذ مستمرة لطفلة سقطت في بئر جاف بريف إدلب - فيديو