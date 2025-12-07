الفرن الكهربائي.. 3 طرق لتقليل فاتورة الكهرباء دون التأثير على الطهي

الوكيل الإخباري- في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء، يُعد الفرن الكهربائي من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة. إليك طرق ذكية لتقليل الاستهلاك:

- استغلال السخونة المتبقية:

أطفئ الفرن قبل انتهاء وقت الطهي بـ5–7 دقائق، واترك الحرارة المتبقية تكمل النضج. يوفر هذا نحو 10% من الاستهلاك.

- تجنب فتح الباب المتكرر:

كل فتح يقلل الحرارة 20–30 درجة مئوية ويزيد استهلاك الكهرباء. استخدم الإضاءة الداخلية لمراقبة الطعام.

- اختيار أدوات الطهي المناسبة:

صوانٍ داكنة اللون تمتص الحرارة أسرع.

أواني معدنية خفيفة أفضل من السميكة.

حجم الأدوات يجب أن يناسب الفرن لتوزيع الحرارة بشكل متوازن، ما يقلل مدة التشغيل حتى 15%.