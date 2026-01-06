الثلاثاء 2026-01-06 12:29 م

الفيديو الأكثر تداولاً.. دب يفرض حظر تجوال ويطارد المارة في الهند

الثلاثاء، 06-01-2026 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   سادت حالة من الذعر في مدينة ريشيكيش الهندية بعدما طارد دب بري اثنين من السكان أثناء تجوالهما ليلًا، في حادثة وثّقتها كاميرات المراقبة وانتشر فيديوها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

وأظهر المقطع الرجلين يسيران في أحد الشوارع برفقة أبقار كانت تتجول بهدوء، قبل أن يفاجئهما ظهور دب بري، ما دفعهما إلى الفرار سريعًا، بينما تفرقت الأبقار مذعورة، وسط مشاهد أثارت خوف السكان.


وأعلنت إدارة الغابات أنها لم تتمكن بعد من تتبع مسار الدب أو معرفة كيفية وصوله إلى المنطقة السكنية، مؤكدة في الوقت ذاته تكثيف الدوريات وتحذير الأهالي من الاقتراب من الحيوانات البرية.


ونصحت السلطات باتباع إرشادات السلامة عند مواجهة الدببة، مثل الحفاظ على الهدوء، والتراجع ببطء، ومحاولة جعل الجسم يبدو أكبر حجمًا، مع الاتصال بخدمات الطوارئ عند الضرورة.


وتُعرف ريشيكيش بطبيعتها الجبلية الخلابة، إلا أن قربها من habitats الحيوانات البرية يجعل مثل هذه الحوادث محتملة بين الحين والآخر.

 

 

 

 

