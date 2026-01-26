الفيفا يسلط الضوء على السلامي ... والأردن يواجه الكبار في كأس العالم 2026

الأردن يواجه الكبار في كأس العالم 2026
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا الجدول الرسمي لمباريات كأس العالم 2026، والتي جمعت المنتخب الأردني مع المجموعة I، حيث سيستهل الأردن مشاركته في المونديال بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب النمسا، ثم يليها مواجهة قوية بين الأقطاب العربية مع الجزائر؛ ليواجه بعدها منتخب الأرجنتين حامل اللقب.
الأداء الخرافي الذي قدمه لاعبي المنتخب الأردني في مسابقة كأس العالم 2025، يرجح كفة النشامى لتجاوز المواجهات المرتقبة في مونديال العالم 2026، خاصة وأنها مواجهات ملحمية سيسطر فيها النشامى أقوى المعارك بهدف الوصول إلى النهائيات؛ وحتى انطلاق صافرة البداية، يبقى الرهان على المنتخب الأردن لتجاوز الدور الأول من المسابقة عبر مواقع الرياضية في الأردن؛ هو الاتجاه السائد في هذا الوقت، خاصة وأن اللاعبون متحمسون جدًا للمشاركة في المونديال وتحقيق أفضل النتائج المتوقعة على الصعيد العالمي.
كما ستكون الملحمة الكروية الكبرى في يوم السبت الموافق 27 يونيو في الساعة الـ 5 صباحًا بتوقيت عمان، في مدينة دالاس على أرضية ملعب إيه تي أند تي، والتي ستجمع كل من النشامى مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب.
المسار اللوجستي لصالح الأردن
يلعب المسار اللوجستي دورًا هامًا ونقطة إيجابية لصالح النشامى، اذ تتركز انطلاق اول مباراتين بين الأردن والنمسا والأردن والجزائر على نفس الملعب، الأمر الذي يقلل من إجهاد السفر بين المدن الأمريكية، وستكون المباراة الأكثر صعوبة أمام المنتخب الأرجنتيني، إذا سيحتاج المنتخب الأردني ساعات طويلة من السفر في مباراتهم الثالثة؛ حيث سيسافر الفريق حوالي 2300 كيلو متر للوصول إلى مدينة دالاس.
تفاصيل الملاعب المستضيفة لمنتخب الأردن
1_ ملعب سان فرانسيسكو باي آريا
حيث سيستضيف الملعب المباراة الأولى والثانية لمنتخب الأردن أمام كل من النمسا والجزائر، ويقع الملعب في مدينة سانتا كلارا، في كاليفورنيا، ويعرف تجاريًا باسم ملعب ليفايز ستاديوم، ويقع الملعب في قلب وادي يطلق عليه اسم السيلكون، وهو يشغل في الوقت الحالي مقرًا لفريق سان فرانسيسكو الرياضي الذي يشارك في دوي كرة القدم الأمريكي، وتبلغ سعة الملعب حوالي 70 ألف متفرج.
2_ ملعب دالاس
سيستضيف ملعب دالاس منتخب النشامى أمام حامل اللقب منتخب الأرجنتين، ويقع الملعب في مدينة تكساس، أرلينغتون، ويعرف تجاريًا باسم ملعب إي تي أند تي ستاديوم، ويتميز الملعب بتصميمه الرائع الخارجي وأرضيته المميزة، ويعتبر أحد أكبر ملاعب البطولة، كما يتميز الملعب بسعته الكبرى التي تتسع إلى أكثر من 93 ألف متفرج في مونديال العالم، ويشغل الملعب حاليًا مقرًا لفريق دالاس كاوبويز.
توقيت مباريات النشامى في مونديال العالم
سيكون لمباريات منتخب الأردن رونقًا خاصًا جدًا، خاصة في ظل اختلاف التوقيت بين الأردن والدول المستضيفة للبطولة، حيث ستلعب جميع مباريات المنتخب الأردني في وقت متأخر في الولايات المتحدة، ستنطلق في تمام الساعة الـ 10 والحادية عشر بتوقيت الساحل الشرقي، أي هذا يعني أن المباريات ستنطلق فجرًا بتوقيت الأردن، أي في تمام الساعة الخامسة والسادسة صباحًا.
أسعار تذاكر مباريات الأردن في كأس العالم
أعلن الاتحاد الأردني عن أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني المخصصة للجماهير الأردنية، حيث يبلغ سعر تذكرة المباراة الأولى للأردن أمام النمسا 450 دولار في الدرجة الخاصة، و380 دولار في الدرجة العادية، و140 دولار في الدرجة الاقتصادية، كذلك الحال بالنسبة للمباراة التي ستجمع كل من الأردن والجزائر دون تغيير في سعر التذاكر.
أما بالنسبة لسعر التذاكر أمام الأرجنتين، قال الاتحاد الأردني لكرة القدم بأن سعر التذكرة في الدرجة الخاصة سيصل إلى 700 دولار، مقابل 500 دولار للدرجة العادية، ونحو 260 دولار للدرجة الاقتصادية.
وأوضح الاتحاد الأردني بأن هذه الأسعار صممت لتتماشى مع نظام بيع التذاكر المعتمد في الفيفا، والذي يتضمن مراحل عدة لشراء التذاكر، بدءً من الطرح العام، والطرح الخاص لحصص الاتحادات المشاركة، كما وأفاد الاتحاد بأنه تم تخصيص حوالي 8% من سعة كل ملعب لجماهير المنتخب الأردني، وسيتم شراء التذاكر من موقع الفيفا، من خلال التسجيل في الموقع والتحقق من الرقم الوطني وتاريخ الميلاد والحصول على الرمز التعريفي، للوصول لموقع الفيفا وتقديم طلب الشراء.
