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القبض على الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليغرام

مؤسس تطبيق تيليغرام ، بافيل دوروف
مؤسس تطبيق تيليغرام ، بافيل دوروف
الأحد، 25-08-2024 09:30 ص

الوكيل الإخباري-   أُوقِف مؤسس تطبيق «تيليغرام »، بافيل دوروف، مساء أمس، في مطار لوبورجيه قرب باريس، بموجب مذكرة تفتيش أصدرها محققون فرنسيون، على خلفية انتهاكات مختلفة منسوبة لتطبيق المراسلة المشفرة، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة.

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وقُبض على الملياردير الفرنسي الروسي، البالغ 39 عامًا، في مطار لوبورجيه بين الساعة السابعة والنصف والثامنة مساءً (بين 17:30 و18:00 بتوقيت غرينتش) برفقة حارسه الشخصي ومساعدته، وفقًا لما أوضح أحد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.


وأضاف مصدر آخر مطلع على الملف أن دوروف كان قادمًا من باكو (أذربيجان)، موضحًا أنه كان سيقضي المساء على الأقل في باريس، حيث كان مقرراً أن يتناول العشاء. ويُتوقع أن يمثل أمام المحكمة اليوم.


ويتهم القضاء دوروف بعدم اتخاذ إجراءات ضد الاستعمال المسيء لتطبيقه من جانب بعض المستخدمين.


وقال أحد المحققين: «يكفي إفلاتًا لتلغرام من العقاب»، مبدياً دهشته من أن الملياردير قرر المجيء إلى باريس رغم علمه بأنه مطلوب في فرنسا.


وقال أحد المصادر المطلعة على الملف إنه فعل ذلك «ربما بدافع الشعور بالإفلات من العقاب

 

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