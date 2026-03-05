القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة طالب بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وتبين أن الجثة مصابة بعدد من الطعنات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، والذى أقدم على طعن زميله بعدة طعنات، بسبب خلافات سابقة بينهما.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟
-
أشهر خرافات صحية في رمضان وحقيقتها
-
جريمة مروّعة في العراق.. قتل والديه وهرب
-
لماذ يصعب على البعض مقاومة تناول الوجبات الخفيفة رغم الشبع؟
-
30 ثانية من الرعب.. أسد يهاجم طفلة داخل حديقة حيوانات في الصين
-
نجاة متسلق بعد ليلتين في درجات حرارة متجمدة بجبال أديرونداك في نيويورك
-
وجود شخص "مزعج" في حياتك قد يجعلك أكبر سنا بعام كامل!
-
اكتشاف يقلب فهم تطور العين رأسا على عقب