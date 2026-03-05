الخميس 2026-03-05 12:47 م

القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة
تعبيرية
 
الخميس، 05-03-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-   أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حجز طالب متهم بقتل زميله بمنطقة مصر الجديدة، لمدة 24 ساعة لإجراء التحريات واستكمال التحقيقات حول الواقعة.اضافة اعلان



وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالعثور على جثة طالب  بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة، وتبين أن الجثة مصابة بعدد من الطعنات، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، والذى أقدم على طعن زميله بعدة طعنات، بسبب خلافات سابقة بينهما.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أفضل 5 تمرينات منزلية قبل الإفطار في رمضان

منوعات أفضل 5 تمرينات منزلية قبل الإفطار في رمضان

نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

أخبار محلية نقابة الألبسة: بضائع موسم عيد الفطر متوفرة بكميات كبيرة

القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

منوعات القبض على طالب قتل زميله بمصر الجديدة

كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق

أخبار محلية كلمة سر ضعيفة تعرّض مخزون القمح الأردني لمحاولة اختراق

كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟

منوعات كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟

من المسؤول عن الخسارة في التداول: المتداول أم السوق

أخبار الشركات من المسؤول عن الخسارة في التداول: المتداول أم السوق

آبل توفر أغطية متعددة لحماية iPhone 17e مع MagSafe

تكنولوجيا آبل توفر أغطية متعددة لحماية iPhone 17e مع MagSafe

الشاب محمد حكمت علي الجراح رحمه الله

أخبار محلية حزن في المملكة بعد وفاة شاب أردني في روسيا بحادث مؤسف



 






الأكثر مشاهدة