القبض على قاتل الطالبة الجزائرية في ألمانيا.. وهذه دوافعه!

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الجزائرية في برلين، يوم الجمعة، عن توقيف المشتبه به الرئيسي في قضية مقتل الجزائرية رحمة عياط، التي كانت تقيم بمدينة هانوفر في ألمانيا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الجريمة التي هزّت الجالية الجزائرية هناك.

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وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أعربت السفارة عن بالغ تأثرها وعميق حزنها إزاء الفاجعة التي وقعت بتاريخ 4 يوليو الجاري، مقدمة تعازيها الخالصة ومواساتها إلى أسرة الفقيدة، وداعية الله أن يتغمدها برحمته الواسعة.



وأكدت السفارة أن القنصلية العامة في فرانكفورت تتابع القضية عن كثب بالتنسيق مع السلطات الألمانية المختصة في مدينة هانوفر، مشيرة إلى أنه تم توقيف المشتبه به، وهو حاليًا قيد التحقيق، فيما لم تُوجَّه له بعد أي تهم رسمية.



من جانبها، نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن الضحية، البالغة من العمر 26 سنة والمنحدرة من ولاية وهران، كانت تتابع دراستها في مجال التمريض، وتقيم في شقة بجنوب مدينة هانوفر. وقد تعرضت للطعن على يد رجل ألماني يبلغ من العمر 31 عامًا.



وفي تصريحات لوسائل إعلام ، أفادت والدة الضحية أن صديقات ابنتها أبلغنها بأن الجريمة قد تكون بدوافع عنصرية، نظراً لكون رحمة ترتدي الحجاب، وكانت قد اشتكت سابقًا من تعرضها لمضايقات متكررة من أحد جيرانها، الذي تبيّن لاحقًا أنه هو المشتبه به.



إلى ذلك، دعت السفارة الجزائرية أفراد الجالية إلى التحلي بالحكمة والثقة في الجهود المبذولة من طرف السفارة والقنصلية، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وألمانيا.



وتبقى ملابسات الجريمة قيد التحقيق، في انتظار ما ستُسفر عنه التحريات الرسمية من قبل السلطات الألمانية المختصة.