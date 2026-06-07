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القطة "شوبت" من حياة الرفاهية إلى صراع الإرث بعد رحيل كارل لاغرفيلد - صور

قسل
كارل لاغرفيلد والقطة شوبت
 
الأحد، 07-06-2026 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   لم تكن تعلم القطة الأشهر في العالم "شوبت" أن حياة الرفاهية التي كانت تعيشها مع المصمم الألماني الراحل كارل لاغرفيلد، والتي جعلتها تُلقب بأغنى قطة في العالم، ستنقلب رأساً على عقب.

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فبعد وعود بتوريثها 150 مليون دولار لتصبح وريثته "الشرعية" وفق الوصية، تعيش اليوم في شقة متواضعة تحت رعاية مدبرة منزل لاغرفيلد، في ظل تجاذبات قانونية بشأن توريث الحيوانات، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".


وبسبب عدم حصول المدبرة على أي أموال من التركة حتى الآن، اضطرت للعمل بدوام جزئي لتغطية نفقات القطة البالغة 14 عاماً، بعدما كانت تعيش في قصر فخم بباريس وتتمتع بحياة مترفة وعقود إعلانات وصلت أرباحها إلى نحو 3 ملايين دولار سنوياً.


وتواجه قضية الإرث تعقيدات قانونية في فرنسا، حيث لا يُسمح للحيوانات بالوراثة المباشرة، إلى جانب طعون في أهلية لاغرفيلد العقلية وقت كتابة الوصية، ما يزيد من تعقيد مصير الثروة.


وكانت "شوبت" قد اشتهرت عالمياً كأيقونة أزياء، وظهرت في حملات إعلانية لعلامات كبرى، ما جعلها واحدة من أشهر "موديلات" عالم الحيوانات.

 

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البيان 

 

 

 

 
 


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