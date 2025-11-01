القمر العملاق يزين السماء خلال أيام.. أكبر بدر في 2025

سيبدو القمر أكبر حجماً بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% من البدر العادي، وسيتلألأ باللون البرتقالي عند الغروب. وتعد هذه فرصة مثالية لهواة التصوير لالتقاط مشاهد خلابة للقمر المكتمل في السماء.
-
أخبار متعلقة
-
المتحف المصري الكبير – حدث عالمي وحضاري - صور
-
رسالة من الحرب العالمية الأولى تظهر في أستراليا - صورة
-
مرحاض من الذهب يُعرض في مزاد علني بسعر يبدأ ﺑ10 ملايين دولار بنيويورك - فيديو
-
غضب بعد اعتداء معلم على تلميذ في ريف حلب (صور)
-
موت ورعب.. الإعصار ميليسا يحول الكاريبي إلى "منطقة أشباح" (فيديو)
-
اختفاء بحيرة في روسيا
-
حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا في اليمن
-
فكرة مثيرة.. فرنسي يحول بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية المصاريف (صور)