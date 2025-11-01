القمر العملاق يزين السماء خلال أيام.. أكبر بدر في 2025

الوكيل الإخباري- يترقب عشاق الفلك حول العالم ليلة الخامس من نوفمبر، حيث سيظهر القمر العملاق أكبر وأسطع بدر لعام 2025، عند اقترابه من الأرض في "الحضيض" على بعد نحو 356,980 كلم.

سيبدو القمر أكبر حجماً بنسبة 14% وأكثر سطوعاً بنسبة 30% من البدر العادي، وسيتلألأ باللون البرتقالي عند الغروب. وتعد هذه فرصة مثالية لهواة التصوير لالتقاط مشاهد خلابة للقمر المكتمل في السماء.