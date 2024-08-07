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الكريم الواقي من الشمس قد يلحق ضررا بطلاء السيارة

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:37 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة الفحص الفني "Dekra" الألمانية من أن الكريم الواقي من الشمس قد يُلحق ضرراً بطلاء السيارة، مشددة على ضرورة مسحه فوراً في حالة سقوطه على طلاء السيارة سهواً.

وأوضحت المنظمة أن درجات الحرارة المرتفعة تجعل طلاء السيارة حساساً للمواد البيولوجية والكيميائية، مثل تلك الموجودة في واقي الشمس، وبالتالي يمكن أن تنشأ عليه بقع فاتحة ومطفأة.
وفي ظل ظروف معينة قد ينتفخ الطلاء ويتجعد، ما يستلزم حينئذ صقل هذه المواضع وإعادة طلائها.
وأضافت المنظمة الألمانية أن هذا الأمر يسري أيضاً على جِل الشعر وفضلات الطيور ووقود الديزل الحيوي، لذا ينبغي إزالة هذه الأشياء من الطلاء على وجه السرعة.
ويسري ذلك على ألوان الطلاء الداكنة والميتالك بصفة خاصة، نظراً لأنها أكثر عُرضة للتلفيات بشكل خاص، لأنها تعكس كمية أقل من أشعة الشمس، وتسخن أكثر من ألوان الطلاء الفاتحة.

 

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