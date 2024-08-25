الكشف عن أكبر معمرة في مصر.. هذا عمرها!

وتقول أكبر معمرة في المنوفية: "فقدت نظري وأنا صغيرة وشقيت على عيالي". وأوضحت السيدة حكمت أبو سالم، أكبر معمرة في المنوفية، لوسائل الإعلام المصرية أنها تزوجت مرتين وأنجبت ولداً وبنتاً ولديها 8 أحفاد.
وأشارت أبو سالم: "فقدت نظري في سن مبكرة من العمر، ولكن الإعاقة لم تقف أمامي، وإنما كنت أعمل من أجل الإنفاق على أسرتي".
وأضافت أكبر معمرة في مصر أنها كانت تعمل طوال عمرها في بيع الخضار في الأسواق، بالإضافة إلى أن صوتها كان جميلاً، فكانت تغني للبنات في زفافهن في قريتها.
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