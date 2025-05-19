الكشف عن السر الحقيقي لترحيب مضيفات الطيران بالركاب.. ليست مجاملة!

الوكيل الإخباري- عند صعود الركاب إلى الطائرة، اعتاد الكثيرون على استقبال دافئ من طاقم الضيافة، يتخلله ابتسامة وترحيب لطيف، قد يبدو للبعض أنه مجرد تصرف بروتوكولي أو دليل على حسن الضيافة. لكنّ الحقيقة وراء هذا السلوك تتعدى المجاملة.





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ففي مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على منصة "تيك توك"، كشفت مضيفة طيران تعمل لدى شركة TUI Airways البريطانية أن هذا الترحيب الودي يخفي وراءه هدفًا أمنيًا مهمًا، حيث يُعد جزءًا من تقييم بصري سريع يقوم به طاقم الطائرة للتأكد من جاهزية الركاب للسفر.



وأوضحت المضيفة أن هذا التقييم يشمل ملاحظة أي علامات على الإفراط في تناول الكحول، أو رصد مؤشرات صحية قد تشكل خطورة أثناء الرحلة، مثل الإرهاق الشديد أو صعوبات في الحركة أو التنفس.

الفيديو، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث أيد عدد من العاملين في قطاع الطيران ما جاء فيه، مؤكدين أن الطواقم تتبع إجراءات مماثلة، خاصة مع الركاب الجالسين بجوار مخارج الطوارئ.



ويُشترط في هؤلاء الركاب أن يكونوا قادرين بدنيًا على المساعدة في حالات الطوارئ، وألا يحتاجوا إلى دعم خاص أثناء الرحلة أو يستخدموا مشدات لأحزمة الأمان، وذلك التزامًا بمعايير السلامة المعمول بها في قطاع الطيران.



ويؤكد مختصون أن مثل هذه الإجراءات، وإن بدت غير ملحوظة، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز سلامة الركاب، خصوصًا في بيئة السفر الجوي التي قد تتطلب تدخلاً سريعًا وفعالًا في حالات الطوارئ.

فالابتسامة التي تراها عند دخولك الطائرة، قد تكون أول خطوة في سلسلة تدابير مصممة بدقة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع على متن الرحلة.