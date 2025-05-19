الكشف عن السر الحقيقي لترحيب مضيفات الطيران بالركاب.. ليست مجاملة!

وأوضحت المضيفة أن هذا التقييم يشمل ملاحظة أي علامات على الإفراط في تناول الكحول، أو رصد مؤشرات صحية قد تشكل خطورة أثناء الرحلة، مثل الإرهاق الشديد أو صعوبات في الحركة أو التنفس.
الفيديو، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، حيث أيد عدد من العاملين في قطاع الطيران ما جاء فيه، مؤكدين أن الطواقم تتبع إجراءات مماثلة، خاصة مع الركاب الجالسين بجوار مخارج الطوارئ.
ويُشترط في هؤلاء الركاب أن يكونوا قادرين بدنيًا على المساعدة في حالات الطوارئ، وألا يحتاجوا إلى دعم خاص أثناء الرحلة أو يستخدموا مشدات لأحزمة الأمان، وذلك التزامًا بمعايير السلامة المعمول بها في قطاع الطيران.
ويؤكد مختصون أن مثل هذه الإجراءات، وإن بدت غير ملحوظة، إلا أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز سلامة الركاب، خصوصًا في بيئة السفر الجوي التي قد تتطلب تدخلاً سريعًا وفعالًا في حالات الطوارئ.
فالابتسامة التي تراها عند دخولك الطائرة، قد تكون أول خطوة في سلسلة تدابير مصممة بدقة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع على متن الرحلة.
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