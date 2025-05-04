الكشف عن سبب وفاة الداعية سعد البريك

وبحسب مصادر مقربة، فقد تعرض البريك لوعكة صحية حادة في الأيام الأخيرة، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ ويُعلن عن وفاته. ولم يُسجَّل أن الشيخ كان يعاني من أمراض مزمنة معروفة، ما جعل خبر وفاته صادمًا لكثير من محبيه.
وسيصلى على الراحل ظهر يوم الاثنين 5 مايو في جامع الراجحي بالرياض، ليوارى الثرى في مقبرة النسيم، وسط موجة من الحزن في الأوساط الدعوية والإعلامية داخل السعودية وخارجها.
الدكتور سعد البريك يُعد من أبرز دعاة المملكة، وله حضور واسع في الإعلام والمنصات الدعوية، واشتهر بمواقفه المعتدلة ومشاركاته في برامج المناصحة ومواجهة الفكر المتطرف.
رحم الله الشيخ سعد البريك وأسكنه فسيح جناته.
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