الأحد 2025-05-04 09:36 ص
 

الكشف عن سبب وفاة الداعية سعد البريك

الداعية السعودي سعد البريك رحمه الله
الداعية السعودي سعد البريك رحمه الله
 
الأحد، 04-05-2025 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية، مساء السبت 3 مايو 2025، عن وفاة الداعية الإسلامي المعروف الدكتور سعد بن عبد الله البريك، بعد معاناة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات الرياض.اضافة اعلان


وبحسب مصادر مقربة، فقد تعرض البريك لوعكة صحية حادة في الأيام الأخيرة، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ ويُعلن عن وفاته. ولم يُسجَّل أن الشيخ كان يعاني من أمراض مزمنة معروفة، ما جعل خبر وفاته صادمًا لكثير من محبيه.

وسيصلى على الراحل ظهر يوم الاثنين 5 مايو في جامع الراجحي بالرياض، ليوارى الثرى في مقبرة النسيم، وسط موجة من الحزن في الأوساط الدعوية والإعلامية داخل السعودية وخارجها.

الدكتور سعد البريك يُعد من أبرز دعاة المملكة، وله حضور واسع في الإعلام والمنصات الدعوية، واشتهر بمواقفه المعتدلة ومشاركاته في برامج المناصحة ومواجهة الفكر المتطرف.

رحم الله الشيخ سعد البريك وأسكنه فسيح جناته.

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