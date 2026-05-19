الثلاثاء 2026-05-19 12:35 م

الكلب الأكبر سنا في العالم يفارق الحياة بعد وفاة صاحبته

الثلاثاء، 19-05-2026 12:11 م
الوكيل الإخباري-   توفي الكلب الفرنسي "لازار"، الذي يُعتقد أنه الأكبر سنا في العالم، عن عمر ناهز 30 عاما وخمسة أشهر داخل عيادة بيطرية في فرنسا، بعد فترة قصيرة من وفاة صاحبته.


وبحسب تقارير فرنسية، فإن الكلب من سلالة "بابيلون" وُلد عام 1995، وكان معروفا على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "لازار الثلاثيني".

وبعد وفاة مالكته، نُقل لازار إلى ملجأ للكلاب، حيث كان يعاني من مشكلات صحية مرتبطة بتقدمه في السن، من بينها ضعف البصر وفقدان الأسنان.

لاحقا، تبنته شابة فرنسية تُدعى أوفيلي، لكنها أكدت أن العاملين في الملجأ أخبروها بعمره الحقيقي بعد اتخاذها قرار تبنيه، مشيرة إلى أنه لم يعش معها سوى شهر واحد قبل تدهور حالته الصحية ونقله مجددا إلى العيادة البيطرية، حيث فارق الحياة.

وقالت أوفيلي إنها بقيت إلى جانبه حتى لحظاته الأخيرة، مؤكدة أنه توفي بسبب الشيخوخة.
 
 


