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الكويت .. الكشف عن مصير رئيس المطبعة السرية بعد تسريب اختبارات الثانوية

الكويت .. الكشف عن مصير رئيس المطبعة السرية بعد تسريب اختبارات الثانوية
الكويت .. الكشف عن مصير رئيس المطبعة السرية بعد تسريب اختبارات الثانوية
 
الأحد، 20-07-2025 07:25 م
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة جنح التمييز في الكويت بحبس رئيس المطبعة السرية في وزارة التربية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتسريبه اختبارات الثانوية.اضافة اعلان


كما قضت المحكمة بحبس معلمة وموظفة 6 أشهر مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.

ووفقًا لوقائع القضية، أُدين رئيس المطبعة السرية بصفته موظفًا عامًا، بتسريب اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، وهي اختبارات تُعد من المعلومات السرية التي تقتضي التعليمات واللوائح المحافظة على سريتها.

وتبين أن المتهم قام بتصوير نماذج من الاختبارات التالفة التي كان من المفترض إتلافها في محرقة المطبعة، وقدمها للمتهمتين الثانية والثالثة، بهدف تحقيق مصلحة خاصة لهما، ما ألحق ضررًا بمصالح وزارة التربية وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفق ما ورد في التحقيقات.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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