الكويت .. الكشف عن مصير رئيس المطبعة السرية بعد تسريب اختبارات الثانوية

كما قضت المحكمة بحبس معلمة وموظفة 6 أشهر مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين.
ووفقًا لوقائع القضية، أُدين رئيس المطبعة السرية بصفته موظفًا عامًا، بتسريب اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، وهي اختبارات تُعد من المعلومات السرية التي تقتضي التعليمات واللوائح المحافظة على سريتها.
وتبين أن المتهم قام بتصوير نماذج من الاختبارات التالفة التي كان من المفترض إتلافها في محرقة المطبعة، وقدمها للمتهمتين الثانية والثالثة، بهدف تحقيق مصلحة خاصة لهما، ما ألحق ضررًا بمصالح وزارة التربية وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفق ما ورد في التحقيقات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. مفاجأة مدوية قد تحل لغز وفاة 5 أطفال أشقاء بالمنيا
-
الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية
-
إيطالي يعود إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة
-
زائر يأكل عملا فنيا بقيمة 6.2 مليون دولار في فرنسا
-
بين الأسطورة والواقع.. هل ليوم الولادة تأثير على الشخصية؟
-
وفاة أميركي في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي بسبب سلسلة معدنية
-
هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها - فيديو
-
حصيلة الضحايا ترتفع.. أمطار كوريا الجنوبية تُغرق البلاد في الكارثة - فيديو