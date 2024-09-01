الكويت تحدد موعدين لدفن الموتى

وقال العازمي انه حرصاً من البلدية على تيسير الخدمات أثناء تشييع الجنائز، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز في جميع المقابر في الأوقات التالية:
• الفترة الصباحية الساعة التاسعة صباحاً.
• الفترة المسائية بعد صلاة العصر.
ودعا جميع مسؤولي المقابر تنظيم العمل وفق المواعيد المحددة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذا الأمر.
وكانت بلدية الكويت أعلنت في بداية فصل الصيف مواعيد دفن الجنائز في الفترتين الصباحية عند الساعة التاسعة، والمسائية بعد صلاتي المغرب والعشاء.
وأوضحت أن تحديد تلك الفترات يأتي نظرا لارتفاع درجة الحرارة نهارا خلال الصيف، وتيسيرا على أهالي المتوفين، مع توفير الإضاءة في جميع مقابر البلاد.
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