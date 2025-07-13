الكويت تصدر أحكاماً صارمة في قضية الـ 60 كيلو .. تفاصيل

ويأتي قرار الحكم بعد إدانتهم بالاشتراك في شبكة دولية لتهريب المخدرات بلغ حجمها 60 كيلوغراماً من المواد المخدرة، قدّرت قيمتها السوقية بـ750 ألف دينار كويتي.
كما قضت المحكمة بحبس متهمين آخرين لمدة 15 و17 سنة، على خلفية القضية نفسها التي وُصفت بأنها من أكبر عمليات التهريب التي تم إحباطها مؤخراً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات أجراها رجال المباحث، أظهرت قيام المفتش الجمركي العامل في مطار الكويت الدولي بتقاضي رشوة بلغت 30 ألف دينار، مقابل تسهيل إدخال حقائب دون تفتيش.
وبعد مراقبة دقيقة، تم رصده أثناء استلام الرشوة، ومن ثم إخراج الحقائب من المطار وتسليمها للمتهمين.
وعند ضبط المتهمين وتفتيش الحقائب، عُثر بداخلها على 60 كيلوغراماً من مادتي الماريجوانا والحشيش ومؤثرات عقلية، جرى تهريبها من لندن بطرق احترافية.
وأكدت التحقيقات أن الشبكة كانت تنشط بين الكويت ولندن، ويعد المتهم الهارب في العاصمة البريطانية أحد العناصر الرئيسة في العملية. وتمت إحالة جميع المتورطين إلى النيابة، حيث وُجهت إليهم تهم الاتجار بالمخدرات وتلقي الرشوة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
ويُعد هذا الحكم تأكيداً على تشدد القضاء الكويتي في قضايا تهريب وترويج المخدرات، لا سيما تلك التي تنطوي على تواطؤ موظفين حكوميين واستغلال مواقعهم الوظيفية.
روسيا اليوم
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