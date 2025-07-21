المؤبد لشاب و7 سنوات لوالده في قضية قتل خلال مشاجرة في مصر

الوكيل الإخباري- قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية في مصر بالسجن المؤبد للمتهم "ا.س.م"، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "س.م.ا"، مع مصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، في قضية مقتل المجني عليه "م.س.ع".

اضافة اعلان



وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين تدخل المجني عليه لفض خلاف بين ميكانيكي والمتهم الأول، فتطورت المشادة إلى شجار بالأيدي. لاحقًا، استدرج المتهمان المجني عليه واعتديا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته بطعنة قاتلة في الصدر. رغم نقله إلى المستشفى، تُوفي متأثرًا بإصابته.



النيابة العامة المصرية أحالت القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بعد استكمال التحقيقات.