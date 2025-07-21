المؤبد لشاب و7 سنوات لوالده في قضية قتل خلال مشاجرة في مصر

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين تدخل المجني عليه لفض خلاف بين ميكانيكي والمتهم الأول، فتطورت المشادة إلى شجار بالأيدي. لاحقًا، استدرج المتهمان المجني عليه واعتديا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته بطعنة قاتلة في الصدر. رغم نقله إلى المستشفى، تُوفي متأثرًا بإصابته.
النيابة العامة المصرية أحالت القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بعد استكمال التحقيقات.
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