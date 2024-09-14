المؤبد لقاتل مسنة في المغرب

وقضت هيئة الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات بالسجن المؤبد لقاتل المسنَّة البالغة من العمر 82 عاماً، حسب موقع "هسبريس" المغربي. وجاء الحكم بعد اعتراف المتهم بقتلها وتشويه جثتها، فضلاً عن طلب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات عليه.
وانطلقت القضية بعد بلاغ لشرطة مدينة سطات عن جثة مشوّهة لمسنة في أغسطس (آب) الماضي. وتمكّنت الأجهزة الأمنية من فك لغز الجريمة وكشف القاتل وتوقيفه في انتظار صدور الحكم ضده.
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