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المؤبد لقاتل مسنة في المغرب

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 03:55 م

الوكيل الإخباري-   أسدل المغرب الستار على قضية المسنَّة التي أثارت تفاعلاً كبيراً في الآونة الأخيرة، بعد تعرضها للاعتداء والقتل والتشويه بإقليم برشيد.

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وقضت هيئة الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات بالسجن المؤبد لقاتل المسنَّة البالغة من العمر 82 عاماً، حسب موقع "هسبريس" المغربي. وجاء الحكم بعد اعتراف المتهم بقتلها وتشويه جثتها، فضلاً عن طلب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات عليه.


وانطلقت القضية بعد بلاغ لشرطة مدينة سطات عن جثة مشوّهة لمسنة في أغسطس (آب) الماضي. وتمكّنت الأجهزة الأمنية من فك لغز الجريمة وكشف القاتل وتوقيفه في انتظار صدور الحكم ضده.

 

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