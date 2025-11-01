المتحف المصري الكبير – حدث عالمي وحضاري - صور

الوكيل الإخباري- على بُعد أمتار من أهرامات الجيزة، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والحضارية على مستوى العالم، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، مما يعكس الاهتمام الدولي بالحضارة المصرية العريقة. يُعد المتحف الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، ويضم آلاف القطع الأثرية، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، ويجمع بين السياحة والمعرفة والترفيه في تجربة متكاملة تحاكي التاريخ وتطل نحو المستقبل.

الدول المشاركة

- ملوك وأمراء وأولياء عهد: بلجيكا، إسبانيا، الدنمارك، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، السعودية، لوكسمبورج، موناكو، اليابان، تايلاند.

- رؤساء دول: جيبوتي، الصومال، فلسطين، البرتغال، أرمينيا، ألمانيا، كرواتيا، قبرص، ألبانيا، بلغاريا، كولومبيا، غينيا الاستوائية، الكونجو الديمقراطية، غانا، إريتريا، ليبيا، اليمن.

- رؤساء وزراء: اليونان، المجر، بلجيكا، هولندا، الكويت، لبنان، لوكسمبورج، أوغندا.

- حضور وزاري وبرلماني رفيع المستوى: فرنسا، المملكة المتحدة، سويسرا، السويد، فنلندا، النمسا، إيطاليا، تركيا، الهند، الصين، كندا، الولايات المتحدة، وغيرها.

- المنظمات الدولية والإقليمية: جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، البرلمان العربي، وكالة الجايكا، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.



الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة

تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة فعاليات في محافظة الشرقية تحت شعار:

"مصر عادت شمسك الذهب" ومبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، تشمل:

- عروض فنية وغنائية لفرق الشرقية للموهوبين والموسيقى العربية والفنون الشعبية.

- ورش للأطفال لتعريفهم بالآثار والفن المصري القديم.

- محاضرات عن تاريخ الحضارة المصرية وأهميتها الثقافية.

- زيارات ميدانية لمتاحف ومواقع أثرية: متحف محمد محمود خليل، المتحف المصري الكبير، متحف الحضارات، مجمع الأديان، تل بسطا الأثرية.



استعدادات القاهرة للحدث

- تطوير الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري وطريق المطار لاستقبال الوفود والزوار.

- تحسين الرؤية البصرية للطرق، تركيب اللوحات التاريخية والإعلانية، إضافة عناصر نباتية وإضاءة مميزة تعكس الحضارة المصرية.

- تخصيص شاشات عرض ببعض الميادين لبث مواد تعريفية بالمتحف، وعروض كرنفالية بالشوارع احتفالاً بالافتتاح.



ردود الفعل والتفاعل الشعبي

الفنانة يسرا: عبرت عن الفخر والسعادة بالحدث ودعت الجمهور العالمي لزيارة مصر.

الفنانة نبيلة عبيد: شعرت بالفخر كونها مواطنة مصرية تشهد هذا الإنجاز الحضاري.

الفنانة شمس البارودي والفنانة السورية كندة علوش: أبدتا إعجابهما بالحدث التاريخي وأكدتا على مكانة مصر الثقافية.

المغني اللبناني وائل جسار: وصف الحدث بالتاريخي وأكد على العلاقة القوية بين مصر والدول العربية.



خلاصة

افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثاً عالمياً فريداً يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويجمع بين الماضي العريق وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، مع حضور دولي غير مسبوق من قادة العالم والشخصيات الثقافية والفنية، ليؤكد مكانة مصر كـ "جسر حضاري" بين الشعوب.











