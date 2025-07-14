الإثنين 2025-07-14 09:31 ص
 

المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة

نم
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب عدد من الشبان مساء السبت بجروح متفاوتة، إثر سقوطهم من أرجوحة معلقة داخل مركز الألعاب الترفيهية "الفيريا" بمدينة مرتيل شمال المغرب، نتيجة خلل ميكانيكي مفاجئ تسبب في اختلال المقصورة وفقدان توازنها أثناء دورانها.

اضافة اعلان


وأسفر الحادث عن سقوط ثلاثة شبان من ارتفاع ملحوظ، وسط حالة من الذعر بين الزوار. وسارعت فرق الشرطة والوقاية المدنية إلى المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، في وقت تحدثت فيه مصادر عن إصابة خطيرة لأحد الضحايا، دون صدور بيان رسمي بعد حول عدد أو طبيعة الإصابات.


وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق لحظات ما بعد الحادث، ما زاد من حدة الصدمة بين الاشخاص ، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي فوري حول ملابسات الواقعة.


يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه موسم الاصطياف إقبالًا كبيرًا على المرافق الترفيهية بالمدينة، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف بشأن مدى التزام هذه الفضاءات بمعايير السلامة والصيانة.


وطالب عدد من النشطاء بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتشديد الرقابة على حدائق الملاهي لضمان حماية الزوار، خصوصًا الأطفال والعائلات.

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

علم سوريا

عربي ودولي مقتل عناصر من الجيش السوري خلال اشتباكات السويداء

نم

منوعات المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة

جانب من اخماد الحريق

أخبار محلية بعد حريق اندلع بمحل بحسبه اربد.. مطالبة بازالة كيبل كهرباء يشكل خطورة - فيديو

36

منوعات عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية - اسماء

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

وزير الداخلية، مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يطمئن على عمليات إخماد الحرائق في سوريا

نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز

مهرجان جرش نويل خرمان تحيي حفلاً مرتقباً على المسرح الشمالي في جرش بتاريخ 31 تموز



 
 





الأكثر مشاهدة