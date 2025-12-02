الأربعاء 2025-12-03 12:54 ص

المغرب .. شرطيٌّ يُنهي حياته بعد خسارته في معاملات تجارية على الإنترنت

الثلاثاء، 02-12-2025 11:18 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "هسبريس" أن المفوضية الجهوية للشرطة المغربية بمدينة تامسنا بضواحي الرباط فتحت تحقيقًا للكشف عن ملابسات إقدام شرطيٍّ على وضع حدٍّ لحياته بواسطة سلاحه.اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني: "فتحت المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تامسنا، اليوم الثلاثاء، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ملابسات حادث انتحار شرطيٍّ يعمل بمدينة الرباط، أطلق النار على نفسه داخل منزل أسرته باستعمال سلاحه الوظيفي".

وأوضحت أن "المعاينات الميدانية أظهرت أنه تم العثور على المعني بالأمر داخل منزل أسرته بحي النور بمدينة تامسنا، وعليه آثار طلقٍ ناري من مسدسه الوظيفي، حيث تم نقله للمستشفى في حالة صحية حرجة، قبل أن توافيه المنيّة".

هذا ولا تزال المصالح الأمنية تُجري أبحاثًا دقيقة للكشف عن الدوافع الكاملة للحادث، فيما تشير المعطيات الأولية إلى أن "موظف الشرطة كان يواجه مشاكل مالية ناتجة عن خسائر في معاملات تجارية على الإنترنت".

