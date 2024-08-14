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الموت يفجع الداعية مصطفى حسني بوفاة والدته

الداعية المصري مصطفى حسني
الداعية المصري مصطفى حسني




 

الأربعاء، 14-08-2024 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية مساء الثلاثاء.

وتقدمت  الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وفقا لما نقل موقع "اليوم السابع " .

 

وأعلن المنشد مصطفى عاطف، وفاة والدة الداعية المصري، مصطفى حسني، الحاجة تفيدة عبدالجواد.


ونعى المنشد مصطفى عاطف الفقيدة بكلمات مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. وأعلن عن موعد ومكان صلاة الجنازة التي ستقام غداً، بعد صلاة الظهر بمسجد الصديق في شيراتون.


وكانت والدة مصطفى حسني تحظى بتقدير واحترام كبيرين من قبل أسرتها وأصدقائها ومحبي ابنها الداعية مصطفى حسني.

وحرص الفنان تامر حسني على تعزية صديقه الداعية مصطفى حسني بعد وفاة والدته.

 

وكتب تامر عبر حسابه على منصة "اكس" : «انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسانا من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعًا بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعو لوالدته العظيمه بالرحمة وقراءة الفاتحة وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك».

 

 


من هو مصطفى حسني؟
مصطفى حسني هو داعية مصري التحق بعدد من المراحل التعليمية بعد تخرجه في كلية التجارة، كانت المرحلة الأولى منها هي تخرجه في معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية.


وعمل على تحضير عدد من الدراسات في المسجد الأزهر الشريف وحصل على بعض الإجازات بالأساليب المتصلة في شرح كتب العقيدة، بحسب ما أعلنه خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "cbc" الفضائية المصرية.


وكان آخر برامج مصطفى حسني في رمضان الماضي بعنوان «بصير»، حيث تناول فكرة أن الإنسان قد يرى بعض الأشياء بعينيه لكن قلبه يبصر كثيرا من الحقائق الأخرى، والإنسان البصير هو الذي يرى ويدرك معاني وبواطن الأمور.

gnews

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