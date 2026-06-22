النساء في بيئة العمل… ضغوط متزايدة ومؤشرات احتراق مهني

الوكيل الإخباري- حذّرت دراسات بريطانية حديثة، نُشرت في مجلة السلوك التنظيمي وعلم النفس المهني إلى جانب تقارير من منظمة العمل الدولية، من ارتفاع مؤشرات الإرهاق النفسي لدى بعض النساء في بيئات العمل، وما يرتبط به من أفكار عابرة متكررة حول ترك الوظيفة.

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وتشير بعض التقديرات المتداولة إلى أن هذه الأفكار قد تتكرر خلال اليوم، إلا أن الباحثين يوضحون أنها لا تعكس رغبة حقيقية في الاستقالة، بل ناتجة عن ضغوط نفسية وإجهاد يومي.



وترتبط هذه الحالة بعدة عوامل، أبرزها ضعف التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وارتفاع الضغوط، وقلة الدعم الوظيفي، إضافة إلى محدودية فرص التطور المهني. كما تشير الدراسات إلى تعدد التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وما يرافق ذلك من أعباء إضافية ومسافات تنقل طويلة.