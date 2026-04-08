النساء يتفوقن على الرجال في تذكر الوجوه .. السبب؟

الوكيل الإخباري- أفاد البروفيسور دميتري يديليف بأن النساء يتذكرن وجوه الأشخاص وتفاصيل الأحداث والمعلومات العاطفية والبصرية بشكل أفضل من الرجال، وذلك بفضل اختلافات في أنماط حركة العين والعوامل الوراثية ومستويات الهرمونات.





وأوضح أن النساء، دون وعي، يدرسن وجوه الأشخاص بتفصيل أكبر مقارنة بالرجال، مستندًا إلى دراسات استخدمت تقنية تتبع حركة العين، التي ترصد وتحلل حركة النظر. وبيّن أن النساء يقضين وقتًا أطول في التركيز على ملامح الوجه، مثل العينين والأنف والفم، حيث تتراوح مدة تثبيت النظر لديهن بين 10 و40% أكثر من الرجال، وكأنهن يجمعن معلومات بصرية شاملة.



وأشار إلى أن هذه العملية تحدث غالبًا دون إدراك مباشر، ويرجح الخبراء أن هذه القدرة تطورت لدعم الرعاية والتفاعل الاجتماعي.



وأضاف أن باحثين من معهد الطب النفسي في لندن توصلوا إلى أن الجينات والهرمونات تؤثر في تكوين الذاكرة والتعلم لدى الجنسين؛ إذ يتفوق الرجال عادة في تذكر المعلومات التكتيكية والمكانية، بينما تتفوق النساء في تذكر المعلومات العاطفية والبصرية.



كما لفت إلى أن النساء يمتلكن ذاكرة عرضية أقوى، حيث ترتبط وجوه الأشخاص وروائحهم بالأحداث المهمة في حياتهن بشكل أوضح.





