النمسا.. تحطم طائرة صغيرة ومقتل شخصين على متنها

الوكيل الإخباري- لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة صغيرة في ولاية النمسا السفلى شرقي البلاد.

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وأوضح مركز عمليات الطوارئ أن الحادث وقع قرب بلدة جامينج، وكان على متن الطائرة أربعة أشخاص. وتم نقل المصابين جواً إلى المستشفى، فيما لم تُحدد هوية أحد القتيلين بعد.