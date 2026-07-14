النمسا.. تحطم طائرة صغيرة ومقتل شخصين على متنها

وأوضح مركز عمليات الطوارئ أن الحادث وقع قرب بلدة جامينج، وكان على متن الطائرة أربعة أشخاص. وتم نقل المصابين جواً إلى المستشفى، فيما لم تُحدد هوية أحد القتيلين بعد.
ولم تكشف السلطات النمساوية عن تفاصيل مسار الرحلة أو السبب المحتمل لتحطم الطائرة، بينما تستمر التحقيقات في الحادث.
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