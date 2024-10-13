الهند.. استأجرت قاتلاً محترفاً لقتل ابنتها فقتلها

الوكيل الإخباري- استأجرت هندية قاتلاً محترفاً لقتل ابنتها رفضاً لعلاقتها الغرامية الجديدة، لكن السحر انقلب عليها إذ تصادف أن من اختارته لتنفيذ المهمة، كان صديق ابنتها.



وفي التفاصيل، خرجت ألكا ديفي 42 عاماً من منزلها في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأثارت قلق زوجها بسبب تأخرها في العودة مساءً، وإغلاق هاتفها.

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وفي اليوم التالي، عثرت الشرطة في ولاية أوتار براديش على جثتها في حقل قمح قريب من مركز الشرطة. واتهم الزوج رجلين من سكان قريته يدعيان أخيليش وأنيكيت بقتل زوجته، ومحاولة إغواء وخطف ابنته أيضاً.





على الفور داهمت الشرطة منزل المدعو أخيليش، فعثرت على الفتاة في منزله، فأنقذتها وأعادتها إلى المنزل، ووضعت أخيليش خلف القضبان.



لكن التحقيقات كشفت قصة انتقام صادمة بين أم وابنتها حسب موقع "أن دي تي في" الهندي، إذ تبيّن أن ألكا ديفي اتفقت مع شخص يُدعى سوبهاش، قبض عليه لاحقاً، باصطحاب ابنتها إلى منزل والدتها في قرية بعيدة، لقتلها هناك مقابل 600 دولار.



إلا أن ما لم تكن الأم تعرفه أن سوبهاش 38 عاماً، الذي قضى 10 سنوات في السجن، هو صديق الفتاة القاصر، وأحضر لها هاتفاً محمولاً ليكونا على تواصل مستمر.



عرضت الفتاة القاصر الزواج على سوبهاش مقابل قتل والدتها التي تريد التخلص منها، فوضعا خطة مُحكمة لخداع الأم والحصول على المال دون قتلها.



لكن الأم نكثت بوعدها بعدما ظنّت أنه نفذ مهمته، ففاجأها بالحضور إلى منزلها مع ابنتها وخنقا الأم ثم رميا الجثة في حقل القمح.



ورغم فرارهما من موقع الجريمة تمكنت الشرطة من القبض عليهما لاحقاً.

