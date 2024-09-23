الهند ..الأرض تنشق وتبتلع شاحنة في لحظات ! (فيديو)

الوكيل الإخباري- انتشر فيديو صادم على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة بلع الأرض لشاحنة ضخمة في غضون ثوانٍ معدودة.

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في التفاصيل، التقطت عدسات الكاميرا لحظة مرعبة في الهند، حيث انشق سطح الأرض فجأة ليبتلع شاحنة ضخمة كانت تسير فوقه.



في ثوانٍ معدودة، اختفت الشاحنة تمامًا داخل حفرة عميقة، تاركة الجميع في حالة صدمة.

وبفضل رد فعله السريع، تمكن سائق الشاحنة من القفز منها قبل أن تسقط في الهاوية، ناجيًا بأعجوبة من موت محقق.



وحسب قناة NDTV الهندية، فإن الحادث المروع وقع في مدينة بونه بولاية ماهاراشترا الهندية، حيث كانت الشاحنة تقوم بأعمال صيانة لشبكة الصرف الصحي.



وأشارت القناة إلى أن عمق الحفرة التي ابتلعت الشاحنة يتراوح بين 12 و15 مترًا.



وأكد مسؤول في إدارة الإطفاء لتلفزيون NDTV أن سائق الشاحنة نجا من الحادث دون إصابات. وأضاف أن أعمال مترو بونه تحت الأرض تجري في المنطقة، لكن سبب الحفرة لم يتم التأكد منه بعد.



وأظهرت مقاطع الفيديو الشاحنة وهي تنزلق إلى الحفرة من الخلف مع انهيار السطح المرصوف بالكتل الأسمنتية المتداخلة. وكانت الجهود جارية لسحب الشاحنة.

#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/dO1a8ETMYU الأرض تنشق وتبتلع شاحنة في الهند #متداول September 23, 2024

فوشيا