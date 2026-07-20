الهند.. تمساح ضخم يهاجم طفلًا ويودي بحياته

الوكيل الإخباري- لقي طفل هندي (12 عامًا) مصرعه إثر هجوم تمساح ضخم أثناء وجوده على ضفة نهر "غاجرا" في ولاية أوتار براديش، بعدما باغته وسحبه إلى داخل المياه.



وحاول الأهالي إنقاذ الطفل برشق التمساح بالحجارة والأخشاب، لكنهم فشلوا في منعه من سحبه إلى الأعماق.

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وبعد عمليات بحث استمرت نحو خمس ساعات، عُثر على جثمانه وعليه إصابات بالغة.