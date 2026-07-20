الهند.. تمساح ضخم يهاجم طفلًا ويودي بحياته

وحاول الأهالي إنقاذ الطفل برشق التمساح بالحجارة والأخشاب، لكنهم فشلوا في منعه من سحبه إلى الأعماق.
وأحالت الشرطة الهندية جثمان الطفل إلى التشريح لتحديد ملابسات الوفاة، فيما أثارت الحادثة صدمة واسعة في المنطقة، خاصة أن الطفل كان الأخ الوحيد لثلاث شقيقات بعد وفاة والديه قبل سنوات.
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