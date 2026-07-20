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الهند.. تمساح ضخم يهاجم طفلًا ويودي بحياته

نمتمن
تعبيرية
 
الإثنين، 20-07-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   لقي طفل هندي (12 عامًا) مصرعه إثر هجوم تمساح ضخم أثناء وجوده على ضفة نهر "غاجرا" في ولاية أوتار براديش، بعدما باغته وسحبه إلى داخل المياه.

وحاول الأهالي إنقاذ الطفل برشق التمساح بالحجارة والأخشاب، لكنهم فشلوا في منعه من سحبه إلى الأعماق.

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وبعد عمليات بحث استمرت نحو خمس ساعات، عُثر على جثمانه وعليه إصابات بالغة.


وأحالت الشرطة الهندية جثمان الطفل إلى التشريح لتحديد ملابسات الوفاة، فيما أثارت الحادثة صدمة واسعة في المنطقة، خاصة أن الطفل كان الأخ الوحيد لثلاث شقيقات بعد وفاة والديه قبل سنوات.

 

 
 


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