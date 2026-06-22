الهند.. حراس غابات يمارسون اليوغا فوق ظهور الأفيال - فيديو

وأظهرت اللقطات الحراس في أوضاع تأملية وسط الغابة، بينما كانت الأفيال تتحرك بهدوء بين الأشجار، في مشهد يجسد التناغم بين الإنسان والطبيعة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره بارفين كاسوان، حيث حظي بتفاعل كبير بسبب طابعه الفريد وغير التقليدي.
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