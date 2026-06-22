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الهند.. حراس غابات يمارسون اليوغا فوق ظهور الأفيال - فيديو

edfqwe
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   وثّق مقطع فيديو مشهداً لافتاً من الهند، ظهر فيه حراس غابات يمارسون تمارين اليوغا فوق ظهور الأفيال داخل حديقة جالدابارا الوطنية، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لليوغا 2026.

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وأظهرت اللقطات الحراس في أوضاع تأملية وسط الغابة، بينما كانت الأفيال تتحرك بهدوء بين الأشجار، في مشهد يجسد التناغم بين الإنسان والطبيعة.


وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره بارفين كاسوان، حيث حظي بتفاعل كبير بسبب طابعه الفريد وغير التقليدي.

 

 
 


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