الهند: طبيب يثير الجدل بعد ضربه مريضاً طلب منه التحدث باحترام (فيديو)

الثلاثاء، 23-12-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً في الهند، بعد ظهور طبيب في كلية إنديرا غاندي الطبية بشيملا وهو يضرب مريضاً يعاني من صعوبة في التنفس، عقب طلبه التحدث إليه باحترام.

المريض، أرجون بانوار، قال إنه خضع مؤخراً لعملية تنظير القصبات وكان يطلب الأكسجين، فاستفزّه الطبيب وانهال عليه بالضرب. وأظهر الفيديو الطبيب وهو يوجّه عدة لكمات بينما يحاول المريض حماية نفسه، ما أثار احتجاجات واسعة داخل المستشفى.


وأعلنت إدارة المستشفى عن تشكيل لجنة تحقيق وتقديم بلاغ رسمي للشرطة ضد الطبيب. ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار حالات سوء السلوك الطبي في الهند، كان أبرزها تسجيل طبيبين وهما يتبادلان الشتائم أثناء عملية قيصرية عام 2017 أدت إلى وفاة رضيع.

 

 

 

 

ارم نيوز 

 
 


