الهند: طبيب يثير الجدل بعد ضربه مريضاً طلب منه التحدث باحترام (فيديو)

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً في الهند، بعد ظهور طبيب في كلية إنديرا غاندي الطبية بشيملا وهو يضرب مريضاً يعاني من صعوبة في التنفس، عقب طلبه التحدث إليه باحترام.

اضافة اعلان



المريض، أرجون بانوار، قال إنه خضع مؤخراً لعملية تنظير القصبات وكان يطلب الأكسجين، فاستفزّه الطبيب وانهال عليه بالضرب. وأظهر الفيديو الطبيب وهو يوجّه عدة لكمات بينما يحاول المريض حماية نفسه، ما أثار احتجاجات واسعة داخل المستشفى.



وأعلنت إدارة المستشفى عن تشكيل لجنة تحقيق وتقديم بلاغ رسمي للشرطة ضد الطبيب. ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار حالات سوء السلوك الطبي في الهند، كان أبرزها تسجيل طبيبين وهما يتبادلان الشتائم أثناء عملية قيصرية عام 2017 أدت إلى وفاة رضيع.





Dipicu kata kata kurang sopan dokter pukuli pasien di Shimla Indira Gandhi Medical College (IGMC) India.



Pasien bernama Arjun Panwar yang datang untuk Endoskopi mengalami sesak napas dan mencari tempat untuk berbaring diruang lain. Namun didatangi dokter yang… 🇮🇳 IndiaDipicu kata kata kurang sopan dokter pukuli pasien di Shimla Indira Gandhi Medical College (IGMC) India.Pasien bernama Arjun Panwar yang datang untuk Endoskopi mengalami sesak napas dan mencari tempat untuk berbaring diruang lain. Namun didatangi dokter yang… pic.twitter.com/55NKr13ETr December 23, 2025