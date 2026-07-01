الأربعاء 2026-07-01 02:54 م

الهند.. مصرع كلب أثناء حمايته لصاحبه من أفعى كوبرا - فيديو

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تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   لقي كلب أليف يُدعى جيمي مصرعه بعد أن تصدى لأفعى كوبرا سوداء لحماية صاحبه أمام منزل العائلة في منطقة نيسينغ بولاية هاريانا في الهند، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة مواجهة الكلب، البالغ 9 سنوات، للأفعى التي ظهرت قرب بوابة المنزل أثناء عودة صاحبه سوميت ثاكور برفقة كلبه الآخر ماكس، حيث اندفع جيمي لإبعادها قبل أن يتعرض للدغتين.

ورغم إصابته، واصل الكلب مهاجمة الأفعى بمساعدة الكلب الآخر، إلا أن السم انتشر سريعاً في جسده وتوفي قبل وصول الطبيب البيطري.

وقامت العائلة باستدعاء مختص بالأفاعي نقل الكوبرا إلى منطقة غابية، فيما أعرب صاحب الكلب عن حزنه الشديد مؤكداً أنه أنقذ حياته وكان فرداً من العائلة طوال 9 سنوات.

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