الهند.. ولادة طفل بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة Daily Mail البريطانية، يوم 25 يوليو، بولادة طفل هندي بأربعة أذرع وأربعة أرجل ووجهين، وتوفي بعد خمس ساعات من ولادته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل ولد في شمال الهند بمستشفى مدينة سيتابور في ولاية أوتار براديش، وقالت إن هذا الشذوذ نادر جدا وليس له اسم إلى حد الآن. وحدث هذا بسبب أن جنينين نما معا، وكانت الأذرع والسيقان ملتصقة وبارزة من بطن الطفل الثاني.

لم يستطع المولود أن يعيش طويلا، وتوفي بعد حوالي خمس ساعات.