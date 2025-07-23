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الولايات المتحدة .. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة
الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر إعلامية أن براين كوبيرغر (30 عاما) سيواجه عائلات ضحاياه في المحكمة الأربعاء في جلسة النطق بالحكم.اضافة اعلان


ويشار إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت عائلات الضحايا ستحصل على أي إجابات حول سبب قيام المتهم بجريمته أو كيفية استهدافه المنزل الواقع على طريق كينغ رود في بلدة موسكو بولاية أيداهو.

ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله ماديسون موغن وزانا كيرنودل وكايلي جونسالفيس وإيثات تشابين في مدينة موسكو الجامعية الريفية.

ويذكر أن كوبيرغر اعترف بالذنب في وقت سابق من شهر يوليو الجاري في اتفاق لتجنب عقوبة الإعدام.
تسلل كوبيرغر أواخر عام 2022 إلى منزل بالقرب من جامعة أيداهو وطعن أربعة طلاب حتى الموت.

روسيا اليوم
 
 
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