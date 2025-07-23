الولايات المتحدة .. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

ويشار إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت عائلات الضحايا ستحصل على أي إجابات حول سبب قيام المتهم بجريمته أو كيفية استهدافه المنزل الواقع على طريق كينغ رود في بلدة موسكو بولاية أيداهو.
ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله ماديسون موغن وزانا كيرنودل وكايلي جونسالفيس وإيثات تشابين في مدينة موسكو الجامعية الريفية.
ويذكر أن كوبيرغر اعترف بالذنب في وقت سابق من شهر يوليو الجاري في اتفاق لتجنب عقوبة الإعدام.
تسلل كوبيرغر أواخر عام 2022 إلى منزل بالقرب من جامعة أيداهو وطعن أربعة طلاب حتى الموت.
روسيا اليوم
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