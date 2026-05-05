الولايات المتحدة.. سحب ملايين عبوات الطعام بعد تسجيل إصابات وفقدان دائم للبصر

الوكيل الإخباري- سحبت شركة "ثيرموس"، ومقرها ولاية إلينوي الأمريكية، ملايين عبوات الطعام من الأسواق بسبب خطر انفجار أغطيتها وما قد يترتب عليه من إصابات خطيرة.

اضافة اعلان

وسحبت الشركة نحو 8.2 مليون عبوة من منتجاتها، بعد تلقي بلاغات عن إصابات تعرض لها مستهلكون نتيجة اندفاع سدادات العبوات بقوة عند فتحها.

ويشمل القرار عبوات الطعام من طرازي "ستانلس كينغ" (SK3000 وSK3020)، إضافة إلى عبوات الطعام والمشروبات من طراز "سبورتسمان" (SK3010). وأوضحت الشركة أن الخلل يعود إلى عدم وجود صمام لتخفيف الضغط داخل السدادة، ما يؤدي إلى تراكم الغازات داخل العبوة، خصوصا عند تخزين الأطعمة أو المشروبات القابلة للتلف لفترات طويلة.