الولايات المتحدة.. سحب ملايين عبوات الطعام بعد تسجيل إصابات وفقدان دائم للبصر

وبحسب الشركة، تم تسجيل 27 بلاغا عن إصابات مرتبطة بهذه الحوادث، من بينها حالات استدعت عناية طبية، إضافة إلى ثلاث حالات فقدان دائم للبصر نتيجة إصابات مباشرة في العين.
وقد بيعت هذه المنتجات في متاجر كبرى مثل "تارغت" و"وول مارت"، وكذلك عبر "أمازون" وموقع الشركة الإلكتروني، خلال الفترة من مارس 2008 حتى يوليو 2024، بسعر يقارب 30 دولارا أمريكيا.
ودعت الجهات المختصة المستهلكين إلى التوقف فورا عن استخدام هذه العبوات، والتواصل مع الشركة للحصول على بدائل آمنة. وبالنسبة لعبوات "ستانلس كينغ"، يُطلب التخلص من السدادة وإرسال صورة لها، بينما يُطلب من مستخدمي عبوات "سبورتسمان" إعادة المنتج عبر شحن مدفوع مسبقا.
